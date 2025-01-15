بلدية غزة: توصيل المياه لأغلب مناطق المدينة

تمكنت بلدية غزة من صيانة عدد من آبار المياه، بالإضافة إلى صيانة جزء من خطوط المياه الناقلة والشبكات، وتوصيل المياه إلى غالبية المناطق التي تضم سكاناً ونازحين.

وقالت البلدية في بيان لها، الأربعاء، إنه يجري أيضًا تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع المياه.

وأضافت "نحن مستمرون في التواصل مع الجهات المعنية لاستكمال صيانة المزيد من الآبار وإعادة تشغيلها في مناطق مختلفة من المدينة، كما تمت صيانة الخطوط الناقلة لمياه ميكروت".

وتابعت البلدية في بيانها أنه "يتم التحضير لمجموعة من المشاريع الخاصة بالمناطق التي سيتم السماح بالوصول إليها فور إعلان الهدنة، وذلك لضمان جاهزيتنا لتقديم الخدمة للمواطنين فور عودتهم".

ولا تنحصر المعاناة جراء انقطاع المياه في جزء من القطاع دون غيره، فبحسب منظمات الإغاثة الدولية، تراجعت حصة الفرد في غزة من المياه بأكثر من 96%.

وكانت منظمات أممية قد حذرت كذلك من أن نقص المياه النظيفة وتدفقات مياه الصرف الصحي غير المعالجة يشكلان تهديدًا خطيرًا للصحة، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الناجمة عن الإسهال بشكل كارثي.

وتضررت أو دمرت المئات من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة منذ أن بدأت سلطات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.