إضراب شامل يعمّ جنين حدادًا على أرواح شهداء مخيم جنين

عم إضراب شامل، اليوم الأربعاء، مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال أمس في مخيم جنين.

وخلت شوارع جنين من المواطنين وحركة المركبات، فيما أغلقت المحال التجارية والخدماتية أبوابها، حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بجرائم الاحتلال.

وارتقى ستة شهداء، مساء أمس، بغارة جوية من قبل طيران الاحتلال في عملية اغتيال جبانة في مخيم جنين.

والشهداء هم، الطفل محمود أشرف غربية (15 عامًا)، ومؤمن إبراهيم محمود أبو الهيجاء (28 عامًا)، وأمير إبراهيم محمود أبو الهيجاء (27 عامًا)، وحسام حسن عيسى قنوح (34 عامًا)، وإبراهيم مصطفى قنيري (23 عامًا)، وبهاء إبراهيم أبو الهيجاء (33 عامًا).

ونعت حركة “حماس” شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة، وأكدت أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدراً، وستكون لهيباً يحرق الاحتلال ويكسر هيبة منظومته الأمنية.

وقالت إن تصاعد عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه من قصف جوي على مخيم جنين، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الباسلة التي لا يرهبها بطش الاحتلال.

وأوضحت أن هذه الجريمة التي جاءت بعد ساعات من إطلاق المبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف حملة السلطة الأمنية على مخيم جنين ومقاومته، وعدم استجابة السلطة الفورية لها وما شهدناه من إطلاق نار ومنع لسيارات الإسعاف من دخول المخيم، ليحملها المسؤولية في الشراكة بالجريمة الصهيونية ورفض النداءات الوطنية لوقف عدوانها على المخيم.

ودعت جماهير شعبنا البطل في الضفة الغربية لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم، ولمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار التصدي والمواجهة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.