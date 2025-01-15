عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، وتجولوا فيها ضمن مسارات مُعدة مسبقًا.

ونوهت المصادر إلى أن عددًا من المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، قرب مصلى "باب الرحمة"؛ قبل أن يخرجوا من "باب السلسلة".

وعادة ما يقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ عدا الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، وعلى فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:00 قبل الظهر، ومسائية بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وخلال الاقتحامات تُشدد شرطة الاحتلال من إجراءات العسكرية على أبواب الأقصى، وتمنع عددًا من الشبان والمواطنين الفلسطينيين من الدخول للصلاة في المسجد، تزامنًا مع محاولات إخراج المرابطين من باحات المسجد.