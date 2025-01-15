القسام تنعى أربعة من شهدائها في مخيم جنين

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أربعة من شهدائها الذي ارتقوا، الليلة الماضية، إثر قصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت الكتائب، في بيان لها، الأربعاء، "بأسمى آيات الفخر والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية ثلةً من فرسانها الميامين في محافظة جنين ".

والشهداء هم الأشقاء بهاء ومؤمن وأمير إبراهيم أبو الهيجاء، والشهيد إبراهيم مصطفى قنيري.

وارتقى الشهداء الأربعة، رفقة الشهيدين حسام حسن قنوح ومحمود أشرف غربية، إثر قصف إإسرائيلي على منزل في مخيم جنين.

وقالت القسام إن "فشل الأيادي الآثمة في حصارها الخانق لمخيم جنين منذ ما يزيد عن 40 يومًا، يعدّ هزيمة أخرى للعدو الصهيوني، الذي توصّل لقناعة بفشل كافة محاولات اقتلاع جذوة المقاومة من قلوب أبناء شعبنا المجاهد".