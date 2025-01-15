سرايا القدس تعلن عن عمليات نوعية ضد الاحتلال في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت عملية نوعية استهدفت منطقتي "مزايا" و"عزبة ملين" في مخيم جباليا. وأوضحت أنها تمكنت من زرع عبوتين مضادتين للدروع من نوع "ثاقب"، حيث تم تفجيرهما بعد ست ساعات بآليتي "ميركافاه"، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف طاقمهما.

كما عرضت مشاهد لقصف مشترك نفذه مقاتلوها بالتعاون مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، استهدف مقر قيادة وحدة الهندسة التابعة لجيش الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ من طراز (107).

تأتي هذه العمليات في إطار الرد على العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.