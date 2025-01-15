مخيم جنين.. السلطة تنصب الفخ و (إسرائيل) تصطاد

قصف الطيران (الإسرائيلي) ليلة الثلاثاء مخيم جنين شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، منهم ثلاثة أشقاء وهم مؤمن (28 عاماً)، و أمير (27 عاماً) وبهاء إبراهيم أبو الهيجاء (33 عاماً)، والشاب حسام الكانوح والطفل محمود نوباني، ومحمود غربية.

وحمل أهالي مخيم جنين السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن المجزرة الإسرائيلية، معتبرين أن حصار الاجهزة الأمنية سهل على الاحتلال اغتيال الشباب ,

وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الليلة أطلقت الرصاص صوب المواطنين خلال نقلهم شهداء ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال لمخيم جنين الذي تحاصره منذ 41 يومًا.

وأفاد شهود بأن عناصر أجهزة أمن السلطة أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين الذين انتشلوا جثامين الشهداء من منزل قصفته طائرات الاحتلال في مخيم جنين، مشيرين إلى أن عناصر السلطة منعوا الطواقم الصحفية من دخول المخيم لتغطية أحداث القصف الأخير.

ووفق موقع “واللا العبري” فإنه و”بالتعاون بين جهاز الشاباك وجيش الاحتلال، نفذت طائرة هجوما على منزل في مخيم جنين.

أقدمت ‏أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الليلة على إطلاق الرصاص صوب المواطنين خلال نقلهم شهداء ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة الذي تحاصره منذ 41 يومًا؛ في جريمة مركبة.

الفصائل الفلسطينية تستنكر

وبعد الفخ الذي نصته الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة، طالبها قيادي في كتيبة جنين بأن تنسحب فورا من محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة وتتيح لهم مقاومة الاحتلال ومستوطنيه.

وقال القائد في الكتيبة في تصريح مقتضب عقب استشهاد 6 مواطنين بقصف إسرائيلي على مخيم جنين إن الاحتلال استهدف عددًا من المدنيين والأطفال في المخيم.

وأضاف أن “الاحتلال يحاربنا كمقاومين والسلطة الفلسطينية تلاحقنا كخارجين عن القانون، وعلى السلطة أن تنسحب فورا من محيط المخيم وأن تخلي بيننا وبين الاحتلال”.

نددت عدة فصائل فلسطينية بالقصف الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية؛ الليلة الماضية والذي استهدف منزلًا مدنيًا وأسفر عن 6 شهداء بينهم طفل.

وشددت الفصائل في بيانات منفصلة تلقتها "الرسالة نت"، على ضرورة تصعيد المقاومة في الضفة الغربية والرد على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه. مطالبة بـ "الوحدة الوطنية ورص الصفوف".

بدورها نعت حركة “حماس” شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة، وأكدت أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدراً، وستكون لهيباً يحرق الاحتلال ويكسر هيبة منظومته الأمنية.

وقالت إن تصاعد عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه من قصف جوي على مخيم جنين، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الباسلة التي لا يرهبها بطش الاحتلال.

وأوضحت أن هذه الجريمة التي جاءت بعد ساعات من إطلاق المبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف حملة السلطة الأمنية على مخيم جنين ومقاومته، وعدم استجابة السلطة الفورية لها وما شهدناه من إطلاق نار ومنع لسيارات الإسعاف من دخول المخيم، ليحملها المسؤولية في الشراكة بالجريمة الصهيونية ورفض النداءات الوطنية لوقف عدوانها على المخيم.

في حين أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن القصف الجوي الإسرائيلي "اعتداء وحشي يعكس النهج الإجرامي المستمر للاحتلال باستهداف المدنيين الأبرياء"، مشيرةً إلى أنّ هذه الجرائم لن تمحو عار الهزيمة المذلة التي يتجرعها في قطاع غزة.

وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان لها اليوم الأربعاء، إن العمل الإجرامي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال باستهداف منزل مدني في مخيم جنين باستخدام الطائرات الحربية إمعان في ارتكاب جرائم الحرب بلا رادع".

وأكملت: "هذه الجرائم، في جنين وعموم الضفة المحتلة، لن تمحو عار الهزيمة المذلة التي يتجرّعها الاحتلال في غزة".

وشددت على أن الشعب الفلسطيني "يثبت، بإرادته وصموده، أن إرادة الحرية والكرامة وتمسكه بأرضه أقوى من كل أدوات القتل والدمار التي يستخدمها الاحتلال".

من جانبها، صرحت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين بأن جريمة الاحتلال في جنين "لن تركع المقاومة، وأي محاولات لضرب تماسك شعبنا ومقاومته ستبوء بالفشل". مؤكدة أن "نهج المقاومة هو السبيل الوحيد لدحر الاحتلال".

وأضافت "الشعبية" في بيان لها اليوم، أن قصف طائرات الاحتلال لمخيم جنين "يُشكّل إرهاباً صهيونياً منظماً يُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود المليء بالجرائم بحق شعبنا".

ونوهت إلى أن الجريمة الجديدة في جنين "تُمثل محاولة بائسة لتركيع المقاومة وكسر إرادة شعبنا الصامد، وهي استحضار مستمر لجرائم الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا في غزة".

كما وصفت حركة "المجاهدين الفلسطينية" القصف بـ "الغادر"، منوهة إلى أنه "يأتي ضمن حرب الإبادة الصهيونية المفتوحة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

وأشارت "المجاهدين" في بيان لها ، إلى أن القصف الإسرائيلي "يأتي في ظل الحصار والحملة العسكرية التي تشنها أجهزة السلطة ضد مخيم جنين مستهدفة مقاومي شعبنا الذي يؤدون واجب الدين والوطن".

واعتبرت أن ما حدث الليلة الماضية من قصف "تأكيد على أن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني بكامله وتصفية قضيته العادلة بالقضاء على مكامن القوة الوطنية".

ودعت، الجماهير الفلسطينية لتصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال والمستوطنين، وتدفيعهم ثمن جرائمهم.