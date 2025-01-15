حركة حماس تسلّم ردها للوسطاء على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

سلّمت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل قليل ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم تقديمه من قبل الوسطاء. جاء ذلك بعد عقد المكتب السياسي للحركة اجتماعاً طارئاً لمناقشة المقترح ودراسته بشكل دقيق.

وأكدت حركة حماس في بيان لها أنها تعاملت مع المقترح "بكل مسؤولية وإيجابية"، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يعاني من العدوان المستمر والمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الحركة إلى أن هدفها الأساسي هو وقف العدوان "الصهيوني" على القطاع ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود مكثفة من قبل الوسطاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من دمار شامل وأزمة إنسانية متفاقمة نتيجة التصعيد العسكري المستمر.