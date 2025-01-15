اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في المرحلة الأولى

أفادت مصادر خاصة لقناة الجزيرة بأن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من الإعلان عنه، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.

ويشمل الاتفاق ترتيبات للإفراج عن أسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى ضمانات دولية من قطر ومصر والولايات المتحدة لتطبيقه.

أبرز بنود المرحلة الأولى من الاتفاق:

الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا.

إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني من الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بينهم 250 أسيرًا من ذوي الأحكام المؤبدة، إضافة إلى جميع النساء والأطفال المعتقلين.

الإفراج عن جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد صفقة "شاليط".

إسرائيل ستفرج عن 30 معتقلًا فلسطينيًا مقابل كل مدني إسرائيلي، و50 معتقلًا مقابل كل جندية إسرائيلية.

ترتيبات إنسانية:

السماح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.

فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تنفيذ الاتفاق.

وذكرت المصادر أن الاتفاق حظي بموافقة الأغلبية في "الكابينيت" الإسرائيلي وفي الحكومة، ويُعد خطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة، وفتح الطريق لعملية سياسية محتملة لحل النزاع المستمر.