(إحنا رجال محمد ضيف) ... هتافات الأطفال والمواطنين في غزة مع اقتراب وقف إطلاق النار

يشهد قطاع غزة الآن احتفالات واسعة مع اقتراب الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث يترقب الغزيون إعلان إتمام الصفقة من العاصمة القطرية الدوحة.

في غزة، ملأت الاحتفالات الشوارع، حيث خرج الأطفال والنساء والرجال يهتفون "إحنا رجال محمد ضيف"، تأكيدًا على دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية وثباتهم في وجه العدوان الإسرائيلي. وارتفعت الأعلام الفلسطينية في كل مكان، بينما سادت أجواء من الفرح والتفاؤل بأن الاتفاق المرتقب قد يكون بداية لوقف نزيف الدماء ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وتترقب غزة في هذه اللحظات الحاسمة الإعلان الرسمي عن إتمام الاتفاق من قطر، التي تعدّ الوسيط الأساسي في هذه المفاوضات، وسط آمال عريضة بأن يكون هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة تضع حدًا للعدوان الإسرائيلي وتخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

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