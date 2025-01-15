حماس: الاتفاق هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني

أعلنت حركة حماس، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة، بعد أكثر من 15 شهراً من الصمود والتصدي للعدوان الإسرائيلي. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي، حيث اعتبرت الحركة أن هذا الاتفاق هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، وهو إنجاز تاريخي يعكس تضحيات الشعب الفلسطيني ويشكل محطة فاصلة في مسار الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة أن اتفاق وقف العدوان هو خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة، ويأتي في وقت حساس بعد سلسلة من المجازر والحروب التي عانى منها قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أعربت حركة حماس عن تقديرها وشكرها لجميع الأطراف الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، وأكدت على دور الوسطاء، وعلى رأسهم قطر ومصر، في الوصول إلى هذا الاتفاق، موجهة شكرها الخاص لهم على الجهود المبذولة.

البيان أكد أن هذا الاتفاق يُعدّ مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، ويضع حدًا لسلسلة الانتهاكات والإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.