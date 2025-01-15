إجراءات وآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

حصلت الرسالة نت على الورقة الخاصة بإجراءات وآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بغزة، الذي أعلنت عنه قطر مساء اليوم.

وتوصل الطرفان إلى آليات محددة لتنفيذ وقف إطلاق النار والعودة إلى الهدوء المستدام من خلال تبادل الأسرى ثم وقف دائم لإطلاق النار، وتشمل البنود التالية:

1. الاستعدادات للمرحلة الثانية:

الهدف الأساسي من الاتفاق هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين، والانتقال إلى مرحلة تتضمن تبادل الأسرى، والعودة للهدوء المستدام في المنطقة.

المرحلة الأولى من الاتفاق ستكون استمرارًا للخطوات التي تم اتخاذها سابقًا، حيث سيتم تنفيذ بعض الإجراءات التي تتضمن تبادل الأسرى، والتهدئة المؤقتة، بما يضمن تحقيق وقف إطلاق النار الشامل.

المرحلة الثانية تشمل بدء التفاوض على شروط تنفيذ اتفاق 27 مايو 2024، حيث سيعمل الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يُرضي جميع الأطراف.

2. انسحاب قوات الاحتلال:

الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق الشرقية لقطاع غزة، يشكل أحد البنود المهمة في هذا الاتفاق.

إعادة الانتشار: ستسحب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي من المناطق المكتظة بالسكان، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل حجم العدوان على المدنيين الفلسطينيين.

التوزيع الجغرافي: سيتم تحديد المناطق التي سيتم انسحاب القوات منها وفقًا للخرائط المتفق عليها بين الطرفين، وستعيد إسرائيل انتشار قواتها على مسافة 700 متر من مناطق الحدود مع قطاع غزة.

استثناءات: في حال كانت هناك حاجة لزيادة بعض النقاط المحددة، يمكن أن يزيد الانسحاب بمقدار 400 متر إضافية، ولكن يتم تحديدها من قبل الجانب الإسرائيلي بعد التشاور مع الوسطاء.

3. تبادل الأسرى:

يعد بند تبادل الأسرى أحد العناصر الحاسمة في الاتفاق، وهو يشمل تبادل الأسرى بين الطرفين .

- أسرى الاحتلال:

- -ستطلق المقاومة سراح 9 من الرهائن الإسرائيليين (منهم الجرحى والمرضى) مقابل إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد.

- الأسرى الفلسطينيين:

- سيفرج الاحتلال عن 1000 أسير فلسطيني من الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، على أن يتم التأكد من عدم تورطهم في أحداث 7 أكتوبر.

من بين هؤلاء، سيتم إطلاق سراح 250 أسيرًا من ذوي الأحكام المؤبدة، إضافة إلى جميع النساء والأطفال المعتقلين.

الفئة العمرية: ستشمل عملية الإفراج عن فئة كبار السن من الأسرى، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، حيث سيتم إطلاق سراحهم بموجب مفتاح تبادل يتراوح بين 1:3 للأسرى المحكومين بالمؤبد و1:27 للأسرى المحكومين بأحكام أخرى.

أسرى صفقة شاليط:

سيتم إطلاق سراح 47 أسيرًا فلسطينيًا ممن تم اعتقالهم بعد صفقة "شاليط".

إطلاق سراح أسرى الاحتلال: من بين الأسرى، سيتم أيضًا إطلاق سراح بعض أسرى الاحتلال مثل إبرا منغستو وهشام السيد.

4. محور فيلادلفا:

الخطوات العسكرية: سيبدأ الاحتلال في خفض القوات تدريجيًا في منطقة الممر (محور فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى من الاتفاق. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل وجود القوات العسكرية في المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

استكمال الانسحاب: بعد إطلاق سراح آخر رهينة في المرحلة الأولى (اليوم 42 من تنفيذ الاتفاق)، ستبدأ إسرائيل في تنفيذ الانسحاب الكامل من هذه المناطق في اليوم 50.

5. معبر رفح:

يعد معبر رفح أحد المعابر الرئيسية التي سيتم فتحها لإجراء تبادل المساعدات الإنسانية ونقل الجرحى الفلسطينيين:

الجهوزية لنقل المدنيين والجرحى: سيتم تجهيز معبر رفح لنقل المدنيين الفلسطينيين والجرحى للعلاج في الخارج بعد إطلاق سراح النساء المدنيات والمجندات.

إعادة انتشار قوات الاحتلال حول المعبر: ستقوم قوات الاحتلال بإعادة انتشارها حول معبر رفح وفقًا للخرائط المرفقة بالاتفاق.

الجرحى العسكريون: سيتم السماح بعبور 50 جريحًا عسكريًا يوميًا عبر المعبر برفقة 3 أفراد من الطاقم الطبي، ويتطلب الأمر موافقة إسرائيل ومصر.

6. خروج المرضى والجرحى المدنيين:

سيتم السماح للجرحى الفلسطينيين المدنيين بالعبور عبر معبر رفح، وفقًا للبند 12 من اتفاق 27 مايو 2024.

العلاج في الخارج:

سيتم ضمان خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات الخارجية، وستكون هذه العملية خاضعة لموافقة السلطات المعنية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

7. عودة النازحين داخليًا دون حمل السلاح:

تم التوافق على عودة النازحين إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة بعد التحقق من عدم حملهم للأسلحة:

العودة تدريجيًا: في اليوم السابع من بدء تنفيذ الاتفاق، سيُسمح للنازحين بالعودة شمالًا عبر شارع الرشيد، دون تفتيش.

العودة عبر شارع صلاح الدين: في اليوم 22 من بدء التنفيذ، سيستطيعون العودة عبر شارع صلاح الدين شمالًا أيضًا دون تفتيش.

عودة المركبات: سيتم السماح بعودة المركبات التي تحمل النازحين بعد فحصها من قبل شركة خاصة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

8. بروتوكول المساعدات الإنسانية:

سيتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة استنادًا إلى البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف، وذلك تحت إشراف الوسطاء الدوليين لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.

الخطوات القادمة:

من المتوقع أن تبدأ الأطراف المعنية في تنفيذ هذه الإجراءات على مدار الأيام المقبلة، بحيث تكون المرحلة الثانية من الاتفاق حاسمة لضمان العودة إلى الهدوء المستدام في قطاع غزة. ستستمر المفاوضات بين الجانبين لتحديد تفاصيل إضافية وتوسيع نطاق الاتفاق خلال الفترة القادمة، مع ضمان وجود ضمانات دولية لاستمرار تطبيق هذا الاتفاق