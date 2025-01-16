الجهاد الإسلامي: شعبنا فرض اتفاقاً مشرفاً بفعل صموده الأسطوري

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر الخميس، إن شعبنا فرض اتفاقاً مشرفاً لوقف العدوان والانسحاب وإجراء عملية تبادل أسرى مشرفة، بفعل صموده الأسطوري ومقاتليه الشجعان.

وأضافت الحركة في بيان صحفي تعقيباً على إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أن المقاومة لن ندخر جهداً في خدمة أهلنا في قطاع غزة ومواكبة تحديات المرحلة القادمة، متابعة "وفي هذه المناسبة، فإننا نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى أبناء شعبنا ومجاهديه الصابرين المرابطين في قطاع غزة وفي كل ساحات وجوده في الوطن والشتات، كما نتوجه بالتحية إلى كل قوى المقاومة التي ساندت شعبنا".

وأكدت أن "المقاومة ستبقى في حالة يقظة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق كاملاً"، شاكرة قطر ومصر على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاتفاق.

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الأربعاء التوصل رسميا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.