باحث إسرائيلي: حماس ما زالت على قدميها وتمتلك استراتيجية منظمّة

قال الباحث الإسرائيلي في مركز ديّان لدراسات الشرق الأوسط البروفيسور عوزي رفي، إن "إسرائيل" دخلت في منزلق خطر بتوقيعها على اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح رفي، أنه سيكون من الصعب العودة للحرب مع نهاية الأسابيع الستة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، مشيراً إلى أن "حماس تمتلك استراتيجية منظمّة تقوم على إنهاء الحرب وهي تقف على قدميها".

وأضاف أن "من يحاول مواساة نفسه بالأرض المحروقة في غزة أو عدد المواطنين القتلى فعليه أن يراجع نفسه، وحماس حركة مقاومة وأنها إذا بقيت على قدميها فستعيد بناء نفسها مهما استغرق من وقت".

وتابع: "علينا النظر للأمور بزاوية أوسع، فهل لدى اسرائيل آلية للعودة للقتال؟ هل سيكون بإمكانها وبعد سماحها بعودة قرابة مليون غزيّ إلى شمالي القطاع بإعادتهم مرة أخرى للجنوب؟ من الصعب تحقيق ذلك من وجهة نظري ولننتظر لنرى كيف ستتدحرج الأمور وإلى أين ستوصلنا".

وأردف الباحث الإسرائيلي "قلتها مراراً إنه طالما بقي الأسرى بيد حماس فإنها تمتلك ورقة قوة، وإسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهداف عسكرية حاسمة على غرار ما فعلته في لبنان وسوريا وإيران".

المصدر: وكالة صفا