إعلام عبري : حماس نجحت في منع (إسرائيل) من تحقيق أهدافها في غزة

قالت قناة i24NEWS العبرية في تقرير حديث لها، إن حركة حماس نجحت في منع (إسرائيل) من تحقيق أهدافها العسكرية في قطاع غزة، حيث لم تتمكن قوات الاحتلال من فرض أي موطئ قدم لها في القطاع. وأكد التقرير أن هذا يعد فشلاً استراتيجياً كبيراً في مساعي الاحتلال لتحقيق أهدافه الحربية.

ووفقًا للقناة، فإن حماس تمكنت من الحفاظ على سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، مما أسهم في استمرار مقاومة الاحتلال وتفعيل آليات الحرب على الأرض، مما جعل (إسرائيل) غير قادرة على تحقيق أي تغييرات جوهرية في الواقع الميداني بالمنطقة.

وأضاف التقرير أن المقاومة الفلسطينية نجحت في تعزيز تواجدها في غزة وإدارة شؤون القطاع بشكل مستقل، وهو ما يعد فشلاً إضافيًا للمخططات الإسرائيلية التي كانت تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والعسكري في القطاع لصالح الاحتلال.

وأشارت القناة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تتواصل فيه المواجهات العنيفة بين الطرفين، في وقت تسعى فيه (إسرائيل) إلى كسر المقاومة الفلسطينية وفرض شروطها في المنطقة، إلا أن حماس استمرت في إدارة الأوضاع في غزة، مما يشير إلى أن الحرب لم تحقق أهدافها المعلنة من قبل الجيش الإسرائيلي.