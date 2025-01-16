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^200 مثال: غزة العزة

الدفاع المدني : 71 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة رغم إعلان وقف إطلاق النار

الدفاع المدني : 71 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة رغم إعلان وقف إطلاق النار
الدفاع المدني : 71 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة رغم إعلان وقف إطلاق النار

الرسالة نت

 ارتقى 71 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 61 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع. من بين الشهداء، سقط 19 طفلًا و24 سيدة، فيما تجاوز عدد الإصابات 200 جريح، معظمهم من المدنيين.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي استمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ما زالت طائراته الحربية تمارس سياسة القصف العنيف على مختلف مناطق القطاع حتى صباح اليوم، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في وقت كان من المفترض أن يسود فيه الهدوء.

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#غزة #إبادة #طوفان_الأقصى

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