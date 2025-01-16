الشراونة للرسالة: 21 أسيرًا محررًا من الضفة استشهدوا في حرب الإبادة بغزة

قال الأسير المحرر أيمن الشراونة إن سلطات الاحتلال لم تستثنِ الأسرى المحررين في حرب الإبادة، التي ما زال شعبنا يقدم فيها التضحيات، حيث اقتربت حصيلة الشهداء من 60 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى مئة ألف تقريبًا.

وأوضح الشراونة في تصريحات لـ"الرسالة نت" أن الحركة الأسيرة قدمت نحو 35 أسيرًا ارتقوا في العدوان الجاري على غزة، من بينهم الأسير المحرر علي المغربي رئيس جمعية قوافل الخير. وأضاف أن من بين الشهداء 21 أسيرًا من مبعدي الضفة الغربية، و13 أسيرًا من قطاع غزة، من محرري صفقة وفاء الأحرار.

وأشار الشراونة إلى أن الاحتلال اعتقل نحو 15 من محرري صفقة وفاء الأحرار في مناطق مختلفة من القطاع، لافتًا إلى أن 8 أسرى محررين قدموا زوجاتهم وأبنائهم شهداء، وهم لا يزالون على قيد الحياة.

وأكد الشراونة أن حرب الإبادة لم تميز بين شيخ أو امرأة أو طفل، بل انخرط فيها الدم الفلسطيني من الضفة، والدم العربي من جنسيات مختلفة في قطاع غزة. وأضاف: "الأسرى المحررون أصبحوا أصهارًا وأنسابًا لعائلات عديدة في القطاع، وجميعهم فقدوا من أنسابهم، بل وارتقى أبناؤهم أيضًا، وقدّموا رفاقًا لهم في مواجهات سابقة وعمليات اغتيال طالت عددًا منهم قبل هذا العدوان".

وختم الشراونة بالقول: "الدم اختلط بالدم، فالجسد واحد، والهم واحد، والمصير واحد، ولهذا فإنهم يقدمون التضحيات كما يفعل بقية أبناء شعبهم".