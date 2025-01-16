إقرار (إسرائيلي) بانكسار حكومتهم أمام مقاومة غزة

شهدت الساحة الإسرائيلية موجة من التصريحات والمواقف التي تعكس اعترافًا ضمنيًا بانتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته بعد 15 شهرا من حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

جاءت هذه المواقف على لسان شخصيات سياسية وصحفية بارزة، بالإضافة إلى تقارير عسكرية وإعلامية أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الإسرائيلية.

وأكد الصحفي الإسرائيلي "رون كوفمان" أن "شيئًا واحدًا يمكن قوله، وهو أنه لم يتم القضاء على حماس"، مشيرًا إلى فشل الجهود العسكرية الإسرائيلية في إنهاء وجود الحركة.

من جهته، قال الصحفي "ألون مزراحي": "حماس أسطورة لأجيال قادمة، لقد انتصرت علينا وعلى كل الغرب وصمدت في المواجهة"، مؤكدًا أن حماس أصبحت رمزًا للمقاومة في العالم العربي.

وأشار الصحفي "باروخ يديد" إلى أن مطالب حماس في صفقة الأسرى تشكل مصدر قلق كبير للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وأوضح أن قائمة المطالب تتضمن إطلاق سراح أسرى مسؤولين عن مقتل مئات الإسرائيليين، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في (إسرائيل).

حماس كرمز عالمي للمقاومة

وفي تصريح مثير للجدل، قال الصحفي "زيو روبنشتاين": "لو كان يحيى السنوار حيًا اليوم، لأصبح أبًا للأمة العربية"، وهو تصريح يعكس نظرة إسرائيلية ترى في قادة حماس رموزًا مؤثرة على المستوى الإقليمي.

فيما أثار الصحفي "باراك سيري" مخاوف (إسرائيل) من المستقبل، مؤكدًا أن الحرب لن تحقق أهدافها بالكامل.

وأشار إلى أن (إسرائيل) ستنسحب من غزة ومن محور فيلادلفيا، مما يفتح الباب أمام احتمالات غير مؤكدة في المستقبل.

وأكد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، "يوآف زيتون"، أن حماس لن تُجرد من أسلحتها، وستظل تشكل تهديدًا مستمرًا لـ(إسرائيل)، مشيرًا إلى امتلاك الحركة عشرات الكيلومترات من الأنفاق التي تُستخدم لتصنيع الأسلحة وتجنيد وتدريب العناصر.

كما اعترف ضابط ميداني في الجيش الإسرائيلي شارك في القتال بغزة بصعوبة القضاء على قوة حماس العسكرية، قائلاً: "لا يمكن خلال سنة واحدة القضاء على جيش تم إنشاؤه وبناؤه على مدار 15-20 عامًا".

من جانبه، صرح الصحفي "أميت سيغال" من القناة 12 أن النقاش داخل (إسرائيل) لا يزال محتدمًا حول مصير الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، حيث يُطرح تساؤل حول ما إذا كان نقلهم إلى غزة أو الخارج سيكون أكثر أمانًا لـ(إسرائيل).

هذه التصريحات تعكس عمق الأزمة التي تواجهها (إسرائيل) في التعامل مع حماس، وتؤكد أن الحركة باتت لاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه، مما يضع القيادة الإسرائيلية أمام تحديات استراتيجية معقدة