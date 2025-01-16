(الإعلامي الحكومي) يحذر من (الغدر الإسرائيلي) بالقطاع

ناشد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في مواجهة غدر الاحتلال "الإسرائيلي".

وطالب الاعلام الحكومي بغزة في بيان صحفي تلقته " الرسالة نت " الاستمرار في توخي الانتباه من جرائم القصف والمجازر ، ولاستهدافا المتواصلة التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا الى البقاء على جهوزية عالية للتعامل مع أي طارئ ، وتفادي المناطق المستهدفة والابتعاد عن الأماكن المعرضة للخطر ، والتعاون مع فرق الطوارئ والدفاع المدني لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الاحتلال يُمعن في جرائم القتل والاستهداف والقصف العشوائي بحق شعبنا، مما يتطلب وحدة الصف وحماية الجبهة الداخلية.

وأسفرت عمليات القصف الإسرائيلية في اليوم الـ 468 للعدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية ؛ ومنذ الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، عن استشهاد أكثر من 80 مدنيًا فلسطينيًا وإصابة العشرات.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس 16 يناير 2024 إلى 83 شهيداً، بينهم 23 طفلاً و27 امرأة، إضافة إلى أكثر من 255 جريحاً.