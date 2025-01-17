رغم عظم التضحيات.. غزة تقدم نموذجًا أسطوريًا في التضحية والفداء

في السابع من أكتوبر 2023، شهد العالم ملحمة تاريخية أسطورية قادتها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، تحت عنوان "طوفان الأقصى". هذه المعركة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل مثلت تحولًا جذريًا في الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني، وسجلت نقطة مضيئة في تاريخ الشعوب الساعية للتحرر من الاحتلال.

تجلّت في هذه المعركة قوة إرادة الشعب الفلسطيني وصموده البطولي، حيث قدم أهالي قطاع غزة نموذجًا أسطوريًا في التضحية والفداء. ورغم عظم التضحيات، استطاع هذا الشعب الصامد إفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير سكان غزة وفرض مشاريع استيطانية جديدة.

لقد ضرب الفلسطينيون مثالًا عالميًا في الثبات على الأرض والتمسك بالحقوق والمقدسات، مؤكدين أن معركتهم ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية عادلة دفاعًا عن الأرض والشعب والمقدسات.

بطولات المقاومة

حققت المقاومة الفلسطينية، بقيادة كتائب القسام، إنجازًا استراتيجيًا في معركة "طوفان الأقصى". في غضون ساعات قليلة، تمكنت المقاومة من إبادة فرقة غزة العسكرية التابعة للاحتلال واجتياح مستوطنات غلاف غزة وجنوب الكيان، ما أدى إلى انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية للعدو.

لقد نجحت المقاومة في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار والتوقيع على صفقة تبادل تاريخية، يتحرر بموجبها آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية، رغمًا عن إرادة الاحتلال. كما أحبطت خطط العدوان على غزة، التي كانت تهدف إلى تصفية المقاومة وقضية الشعب الفلسطيني.

تكبد الاحتلال خسائر كبيرة على جميع الأصعدة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، ليس فقط خلال المعركة، بل قبلها وبعدها أيضًا. كشفت معركة "طوفان الأقصى" هشاشة المنظومة العسكرية الإسرائيلية وفشل الاحتلال في التنبؤ أو التصدي لخطط المقاومة، ما شكّل ضربة قاصمة لصورته كقوة لا تُقهر.

القضية الفلسطينية تعود إلى الصدارة

بعد سنوات من محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، أعادت معركة "طوفان الأقصى" القضية إلى الساحة الدولية. نجحت المقاومة في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأظهرت للعالم أن هذا الكيان يمثل نموذجًا للإرهاب والعنصرية.

أكدت المقاومة في هذه المعركة أن الاحتلال هو المعتدي الأول، وأن العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد المسجد الأقصى والمقدسات والأسرى كان السبب الرئيسي في اندلاع "طوفان الأقصى". لقد ذكّر القائد محمد الضيف، قائد أركان المقاومة، بأن هذه المعركة جاءت ردًا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل.

دور محور المقاومة والشعوب الصديقة

ولعب محور المقاومة دورًا حاسمًا في دعم معركة "طوفان الأقصى"، حيث قدّمت دول مثل لبنان واليمن والعراق وإيران الدعم السياسي والعسكري والإعلامي للشعب الفلسطيني. كما وقفت الشعوب الحرة حول العالم إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدة تضامنها من خلال المظاهرات والدعم الإغاثي والسياسي.

لقد بثت معركة "طوفان الأقصى" روح الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني، وأكدت أن النصر يحتاج إلى صمود وتضحيات. ورغم الدمار والجرائم الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين يثبتون يومًا بعد يوم تمسكهم بأرضهم ومقدساتهم، موقنين بأن ثمن الحرية غالٍ، لكنه مستحق.

تُعد معركة "طوفان الأقصى" علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني. لقد برهنت أن المقاومة هي الطريق الوحيد للتحرر، وأن زوال الاحتلال ليس مجرد حلم، بل هدف يمكن تحقيقه بإرادة صلبة وصمود أسطوري.

ويبقى الشعب الفلسطيني مصدر إلهام لكل الشعوب الساعية للحرية والكرامة، متمسكًا بحقه في العودة إلى وطنه، مؤكدًا أن فلسطين ستظل أبدًا عنوانًا للصمود والنضال.