الإعلام العبري: اتفاق وقف النار «الأسوأ في تاريخ إسرائيل» 

علّقت وسائل إعلام عبرية على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، قائلةً إنّ هدف حركة حماس الأساسي من الصفقة يركّز على “البقاء والحفاظ على السيطرة وعدم إعطاء (إسرائيل) موطئ قدم في قطاع غزة”، وقد “نجحت في ذلك”، بينما “فشلت إسرائيل”.

وذكر محلل الشؤون العربية، تسفي يحزكيلي، في موقع “i24NEWS” الإسرائيلي، أنّ صعوبة الصفقة “ليست في إطلاق سراح الأسرى، بل في كيفية المضي قدماً في اليوم التالي لها”، إذ تمضي “حماس قدماً في إدارة قطاع غزة”، ما يعني أنّ “(إسرائيل) لم تصل إلى أهداف الحرب، ولم تغيّر الواقع في المنطقة”.

وزعم يحزكيلي: “حماس تريد شيئاً واحداً، وهي ثابتة في أهدافها.. هي تريد السيطرة على قطاع غزة”.

وبالنسبة إلى ميخا كوبي، المسؤول السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فإنّ “الصفقة التي اتفق عليها ليست الصفقة المثالية بالنسبة لـ(إسرائيل)، بل هي من بين أسوأ الصفقات التي عقدتها في تاريخها على الإطلاق”.

وأوضح كوبي أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ “ليس لدى إسرائيل خيار آخر”، مؤكّداً أنّها “فشلت في حماية الإسرائيليين من الأسر، والآن، أصبحت مضطرة إلى دفع الثمن الباهظ لهذا الإخفاق، وإعادتهم”.

ووفقاً له، فإنّ إحدى النقاط الصعبة في الصفقة هي “الغموض بشأن مصير الأسرى”، فـ”ما زلنا لا نعرف من منهم على قيد الحياة ومن منهم سيُعاد كجثة”، إذ إنّ “حماس تلعب بأعصاب الإسرائيليين وتطيل أمد توترهم وقلقهم وترقبهم، برفضها تقديم معلومات واضحة بهذا الشأن”.

وبشأن تأثير الاتفاق على حماس، قال كوبي إنّ ما جرى “هو نجاح هائل في نظر حماس التي ترى أنّها منتصرة لأنها تمكنت من تجنيد المزيد من الناس تحت الهجوم العنيف، وتمسكت بمطالبها من (إسرائيل) ولم تتنازل عنها”، كما “أطالت عملية التفاوض مثلما خططت منذ البداية، وتمكنت من إملاء شروطها على (إسرائيل)، بعدما أنهكوها واستنزفوها”.

وفي السياق، اعتبر كوبي أنّ الشخصية المحورية في هذه الصفقة هو محمد السنوار، قائلاً إنّه “الشخصية التي تتخذ القرارات في قطاع غزة، وهو الذي يحدد من سيتم الإفراج عنه من بين الأسرى الإسرائيليين”.

وأضاف أنّ السنوار “يراهن على عامل الوقت ويحاول الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الأسرى لأطول فترة ممكنة، ليتسنى له تحقيق أقصى قدر من الربح، مع مرور المزيد من الوقت”.

وبحسب كوبي، فإنّ “حماس تعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما: البقاء والعودة إلى إدارة شؤون القطاع”، مردفاً: “من وجهة نظرها، فقد نجحت في الأمرين- حتى الآن على الأقل – على الرغم من الحرب القاسية”.

لكنه رأى أنّه “لا ينبغي لإسرائيل أن توافق على هذا”، بحيث “لا ينبغي لحماس أن تظل صاحبة السيادة في غزة، ولا ينبغي لإسرائيل تحت أي ظرف من الظروف أن تنسحب من مناطق استراتيجية مثل محور فيلادلفيا”.

“الوضع الأمني في الضفة سيكون متفجراً”

وعن ما وصفه بــ”الخطر المستتر داخل صفقة الأسرى”، قال محلل الشؤون العسكرية، يوسي يهوشع، لموقع “i24NEWS”، إنّه “لم يعد لإسرائيل وسائل ضغطٍ إضافية لتنفيذ صفقة تبادل في حال ألغت حماس الصفقة”، مشيراً إلى أنّ السبيل الوحيد للضغط عليها “سيكون بواسطة القتال في ظروفٍ أصعب في قطاع غزة”.

وأشار يهوشع إلى ضرورة الانتباه إلى الوضع الأمني في الضفة الغربية، والذي “سيكون متفجراً بشكل خاص في هذا الوقت”.

وبعد عام ونيف، نجحت الجهود لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، ضمن اتفاق وافقت عليه حركة حماس و”إسرائيل”، حيث سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، في الـ19 من الشهر الحالي.

ويستعد الجيش الإسرائيلي للخروج التدريجي من قطاع غزة، فيما سيتم أيضاً فتح معبر رفح قريباً تحت السيطرة المصرية.