رغم الاتفاق..(إسرائيل) تواصل القتل والتدمير في غزة

برغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، غير أن التعطش للقتل والقصف والإبادة، يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه، مستغلًّا الساعات الأخيرة قبل بدء تنفيذ الاتفاق.

468 يومًا مرت على بدء حرب الإبادة، ولم يكتف الجيش بما أحدثه من دمار هائل، في مختلف مناحي الحياة في القطاع، لترتفع حصيلة العدوان إلى 46 ألفًا و788 شهيدًا، و 110 آلاف و453 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 86 شهيدًا و 258 إصابة.

آخر التطورات

استشهد الشاب محمود صابر الحواجرين، متأثرا بإصابته قبل أيام، على شارع صلاح الدين، نتيجة تعرضه لقنبلة من طائرة كواد كابتر.

وشنت طائرات الاحتلال المسيرة غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفًا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وارتقى شهداء وسجل عدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً قرب محطة السلطان في شارع يافا شمال شرق مدينة غزة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف المدني من الوصول للمنازل المستهدفة، لانتشال الشهداء والجرحى.

وشن طيران الاحتلال غارة على بلوك c في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما نفذت غارات وقصف مدفعي وأحزمة نارية في منطقة الصفطاوي وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة الغصين بجوار مسجد الهدى في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد إنذار السكان بإخلائه.

قصفت قوات الاحتلال أرضًا زراعية بالقرب من منزل يعود لعائلة أبو مرشود في منطقة أرض المفتي.

وبحسب المصادر، أطلقت الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" النار بكثافة على المنطقة.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة بسبب الغطاء الناري، حيث استهدفت كل من حاول الاقتراب.

وأورد الدفاع المدني في قطاع غزة، إن طواقمه انتشلت شهيدين وعددًا من الإصابات بعد استهداف طائرات الإحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "البرش" قرب مسجد للعمري بجاليا البلد شمال قطاع غزة، عرف منهما الشهيد صلاح مروان البرش.

واستشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، بعد ظهر اليوم، بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو شكيان في بلوك C بمخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، فيما أشارت لإطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار في محيط المسجد العمري بجباليا البلد شمالي القطاع.

واستشهد الشاب مؤمن ياسر إربيع متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي قبل أكثر من شهر.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين استهدفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ووصل 4 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى المعمداني، صباح اليوم الخميس، جراء استهداف طيران الاحتلال مركز إيواء للنازحين بمدرسة الفلاح بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "سعد الله" في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

ونقلت طواقم الدفاع المدني 3 إصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من دوار الحلبي بجباليا.