عدوان أمريكي على اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، فجر يوم الجمعة، بشن أمريكا عدوانا على اليمن.

وقالت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، إن عدوانا أمريكيا استهدف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران بـ5 غارات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، أعلنت القوات اليمنية شنها عمليات إسناد تنوعت بين استهداف مواقع داخل الكيان، وسفن متجهة لموانئه.

وردًا على إسنادها لغزة، يشن تحالف دولي بقيادة أمريكا عدوانًا متواصلًا على اليمن، راح ضحيته عشرات الشهداء المدنيين، وخلف أضرارًا بالبنية التحتية.