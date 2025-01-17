علماء الجزائر: غزة أذلت عدوها ونصرتها واجب على كل مسلم

جددّ الشيخ عبد الرزاق القسوم، رئيس جماعة علماء الجزائر، دعوته لشعوب الأمة العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم؛ لنصرة غزة؛ "الآن يجب أن نضاعف جهود النصرة لها؛ بعد انتهاء الحرب".

وقال القسوم لـ"الرسالة نت"، " هذا الانتصار جاء نتيجة جهاد صادق ومخلص. وأكد القسوم في بيان له أن المجاهدين الفلسطينيين تمكنوا بفضل الله من تحقيق أهدافهم وإذلال أعدائهم، الذين انسحبوا من المعركة وهم في حالة من الخزي والهزيمة".

وأضاف الشيخ القسوم أن العدو الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه خلال العدوان الأخير، بل عاد خائبًا مهزومًا، وهو ما يعكس قوة إرادة الشعب الفلسطيني وعزمه على النصر.

ودعا رئيس جماعة علماء الجزائر الأمة العربية والإسلامية إلى مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المستقبل يحمل في طياته تحديات لا تقل أهمية عما سبق.

واختتم الشيخ عبد الرزاق القسوم بيانه بتأكيد أن كلمة الله هي العليا، وأن الله يعز جنده وينصرهم على أعدائهم، مهما بلغت قوة هؤلاء الأعداء.