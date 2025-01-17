أكد الأب مانويل مسلم من الشخصيات الدينية البارزة في فلسطين، أن المقاومة الفلسطينية هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المقاومة لن تموت بل ستنتصر في النهاية.

وأضاف مسلم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن عناصر الطبيعة من تراب وهواء ونار تقف إلى جانب المقاومين، الذين يحملون البندقية دفاعًا عن أرضهم وعقيدتهم.

وأشار الأب مانويل إلى أن المقاومة الفلسطينية، منذ بداية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، أثبتت أنها قادرة على تحقيق النصر، حيث عبرت مع المقاومين حدود غزة ووعدتهم بالنصر، وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد أن النار التي أشعلها المقاومون ستظل تلاحق الاحتلال حتى تحقيق التحرير الكامل.

ولفت الأب مانويل إلى أن بعض الدول العربية، بدلًا من دعم المقاومة، فتحت أبوابها أمام (إسرائيل)، مما يعكس خيانة للقضية الفلسطينية.

وأكد أن هذه الدول، إلى جانب (إسرائيل) وحلفائها، يحاولون إرهاق المقاومة بالحصار والجوع والعطش، لكنهم لن ينجحوا في كسر إرادتها.

واختتم الأب مانويل تصريحه بالتأكيد على أن المقاومة ستنتصر في النهاية، لأنها تقاتل من أجل عقيدة وشرف، وستمحو من تاريخ فلسطين كل ما كتبته بريطانيا وأمريكا و(إسرائيل) من أكاذيب. ودعا إلى دعم المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن الأيام العصيبة ستمر، وسيعود الحق لأصحابه.