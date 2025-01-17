35 مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة نصرة للشعب الفلسطيني

خرجت، اليوم الجمعة، 35 مسيرة جماهيرية حاشدة في مختلف مديريات ومناطق محافظة صعدة إسنادًا وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار "مع غزة جهادنا متصاعد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار".

وشهدت ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدينة صعدة المسيرة المركزية الكبرى، فيما انطلقت باقي المسيرات في العديد من الساحات والقرى اليمنية الأخرى.

ورفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني، إلى جانب رايات الحرية والمقاومة، ولافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي والجرائم الصهيونية في قطاع غزة. كما هتف المحتشدون بعبارات تؤكد دعمهم المستمر لغزة وفلسطين، ومن أبرزها: "يا غزة معكم ما زلنا.. سنظل وإن عادوا عدنا"، و"يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين.. معكم حتى يوم الدين".

وألقى المتظاهرون كلمات وقصائد شعرية في المسيرات أشادت بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، كما نوهت بدور القوات المسلحة اليمنية وعملياتها المتواصلة في دعم غزة ضد تحالف "أمريكا، بريطانيا، وكيان العدو الإسرائيلي".

وفي الختام، بارك المشاركون انتصار غزة على العدوان الصهيوني، مؤكدين أنهم سيستمرون في دعم الشعب الفلسطيني في جميع جولات الصراع القادمة. كما شددوا على أن فلسطين ستظل القضية المركزية الأولى للأمة الإسلامية، مجددين التزامهم الثابت بمواصلة التضامن مع فلسطين حتى تحريرها من الاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرات تأتي تتويجًا للعديد من التحركات الجماهيرية التي نظمتها اليمن على مدى 15 شهرًا، استنكارًا للعدوان الإسرائيلي، وبمشاركة جماهيرية واسعة في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، حيث سيتم تنظيم قرابة 900 مسيرة في مختلف المناطق صباح وعصر اليوم الجمعة.