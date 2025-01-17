مئات الأردنيين يشاركون في مسيرة احتفاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شارك مئات الأردنيين، يوم الجمعة، في مسيرة حاشدة بالعاصمة عمان احتفاءً بـ "انتصار غزة" بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار .

وانطلقت المسيرة من أمام "المسجد الحسيني" في منطقة وسط البلد وصولًا إلى "ساحة النخيل"، حيث كانت المسافة التي قطعتها حوالي كيلو متر. وقد نظم المسيرة "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" وهو ائتلاف نقابي حزبي، وسط حضور شعبي واسع.

حمل المشاركون في المسيرة شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية، تحت شعار "انتصرت غزة". ورددوا هتافات من بينها: "علّي الصوت من عمان.. يا غزة أنت العنوان" و"غزة يا مصنع الأسود.. غزة داست ع اليهود"، كما هتفوا بـ "بحمل في قلبي رسالة نعلمها للأجيال.. بنوصي شباب الأمة.. الأقصى يا بني بده رجال".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات تؤكد دعمهم للقطاع، مثل "انتصرت غزة" و"انتصرت الإرادة على الإبادة" و"شهداءنا لن ننساكم" و"صمود البطولة للمقاومة يوقف حرب الإبادة".

وكانت قد أعلنت قطر، بالتعاون مع الوسيطين مصر والولايات المتحدة، عن نجاح جهودهم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، على أن يبدأ سريانه يوم الأحد المقبل. ويتضمن الاتفاق المرحلة الأولى التي تستمر 42 يومًا، حيث يتم خلالها الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، أسفر عن مقتل أكثر من 157 ألف فلسطيني وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.