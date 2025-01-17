أصدر مؤتمر فلسطينيي أوروبا بيانًا رسميًا يثمن فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المستمر. وهنأ المؤتمر الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة، على صموده الأسطوري في مواجهة الهجمات الوحشية، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو استعادة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني في القطاع.

وفي بيان صادر عن المؤسسة، أشار المؤتمر إلى أن وقف إطلاق النار جاء بعد عدوان استهدف جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، وانتهك بشكل صريح كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإنسانية. كما أكد على أهمية هذه اللحظة التاريخية التي يعكس فيها صمود أهل غزة تلاحم الأمة في دعم قضيتهم العادلة.

وأوضح البيان أن المؤتمر يحيي جهود المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية في أوروبا التي ساهمت في إيصال رسالة غزة إلى العالم، مؤكدًا على دورها في دفع قضية فلسطين إلى أعلى المراتب في المحافل الدولية.

وفي سياق متصل، أطلق مؤتمر فلسطينيي أوروبا حملة جديدة بعنوان "توأمة ومؤاخاة"، تهدف إلى بناء جسور من الأخوة والكفالة بين العائلات الفلسطينية والعائلات المسلمة في أوروبا من جهة، وقطاع غزة من جهة أخرى. وتدعو الحملة كافة المؤسسات الأوروبية لدعم هذه المبادرة والعمل على توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في أوروبا، وتعزيز كفالة أسر وأفراد من غزة الذين يعانون من تداعيات العدوان المستمر.

وفي ختام بيانه، دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا إلى تحرك قانوني عاجل لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده أمام المحاكم الدولية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير. وبيّن المؤتمر أن العدالة يجب أن تتحقق في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك فلسطين، من أجل محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.