حسام بدران: أولوياتنا وقف الحرب وعودة النازحين ودخول المساعدات لغزة

أكد القيادي في حركة حماس، حسام بدران، أن أولويات الحركة تتمثل في وقف الحرب الحالية، انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، عودة النازحين إلى منازلهم، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وفي تصريحاته، أشار بدران إلى أن حماس تعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتواصل جهودها من خلال اللجان الفنية وفرق المتابعة التي تعالج مختلف القضايا التي تم تناولها في اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الفلسطينيين ويعد إنجازًا كبيرًا للمقاومة، رغم الأثمان الثقيلة التي تم دفعها خلال الحرب.

وأضاف بدران أنه تم مناقشة تفاصيل الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، معربًا عن ثقة حماس في تحقيق مكاسب لصالح الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، شدد بدران على أن ما يجري هناك هو "معركة مصير"، مؤكدًا أن حماس تدرك أنها ستكون معركة طويلة وشاقة، وأن الحركة لا تفاوض على الثوابت الفلسطينية التي تعتبرها أساس القضية.