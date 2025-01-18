اقتحامات في الضفة ومواجهات مع قوات الاحتلال في القدس ونابلس

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لمناطق عدة وسط مواجهات ومداهمات لمنازل المواطنين.

ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب المدينة ودهمت منزل والد الأسير القسامي “أسامه بني فضل” منفذ عمليه حوارة.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات تمشيط محيط المنزل، وذلك بعد يومين من نشر منصات المستوطنين صوراً لمظاهر احتفال ورفع رايات حماس في المنطقة.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال مساء أمس، خلال مواجهات في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت شابا (31 عاما) مصابا بالرصاص الحي في يده، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سبسطية.

وتمكن الشباب الثائر من استهداف آليات الاحتلال بزجاجة حارقة “مولوتوف” خلال اقتحام بلدة سبسطية.

كذلك استهدف مقاومون قوات الاحتلال الموجودة على جسر الملاكي بين مدينة طوباس ونابلس بوابل كثيف من الرصاص.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيساوية ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، وأطلقت نيرانها بشكل مباشر تجاه الشبان في المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في العيساوية ومخيم شعفاط.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا واذنا، بينما أغلق الاحتلال البوابة الحديدية على الطريق الواصل بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون بالضفة الغربية.