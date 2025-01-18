"الأورومتوسطي" يطالب بمحاسبة مرتكبي الإبادة بغزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، "ويجب ألا يفشل في محاسبة ومساءلة مرتكبيها".

وطالب المرصد الأورومتوسطي، في بيان تلقته "الرسالة نت" اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بإجراءات "عاجلة وفعالة" لضمان المساءلة والعدالة على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يسري مفعوله الأحد المقبل.

وأضاف أنه يتوجب على الدول ومؤسسات المجتمع الدولي وضع آليات ملزمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في غزة على المستويات القضائية الدولية والوطنية كافة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد أن "الفشل التاريخي في غزة يُلزم المجتمع الدولي الآن بالعمل دون أعذار أو تأخير لضمان تحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة، وإنصاف الضحايا، وتأمين الاحتياجات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع بشكل عاجل".

وبين "الأورومتوسطي" أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تجاه قطاع غزة في 3 مسارات رئيسية؛ هي وقف قتل من بقي على قيد الحياة هناك، وانتشال الضحايا وكشف مصير المختفين قسرًا، وتفعيل التحقيقات الدولية لضمان المساءلة والعدالة والإنصاف.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة غزة فوراً، والاطّلاع على حجم الكارثة الإنسانية وأبعاد حرب الإبادة الجماعية.

كما دعا لفتح مكتب تمثيلي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في غزة، وتيسير دخول فرق تحقيق دولية بشكل عاجل إلى القطاع، لضمان التوثيق وحماية الأدلة.

وطالب "الأورومتوسطي"، المحكمة الجنائية الدولية بفتح مكتب دائم لها في غزة، وإرسال فرق تحقيق لضمان تسريع وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 469 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 46,876 شهيدا و 110,642 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول من العام 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة.