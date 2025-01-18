أعلن مساء اليوم الجمعة، عن نجاح جهود الوساطة التي تقوم بها لجنة الإصلاح بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمقاومين في مخيم جنين بالضفة الغربية، لوقف الحملة الأمنية المتواصلة منذ أسابيع على المخيم.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوة من الشرطة الخاصة والدفاع المدني دخلت المخيم، وباشرت إزالة العبوات المزروعة في شوارع المخيم، وفق الاتفاق بين الطرفين.

وضمن الاتفاق، من المقرر أن تتواجد لجنة الإصلاح والشخصيات القائمة على المبادرة، صباح غد السبت، في ساحة المخيم من أجل استكمال بقية الترتيبات.

وبدأت الأجهزة الأمنية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي حملة أمنية على مخيم جنين، أطلقت عليها "حماية وطن"، قالت إنها تهدف لملاحقة من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون".

وتتخلل الحملة اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين المنتمين إلى مزيج من الفصائل الفلسطينية، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، بينهم ستة من عناصر الأمن.

وكانت مؤسسات مجتمعية في مدينة جنين ولجنة إصلاح مركزية قد أطلقت في 14 يناير/كانون الثاني الجاري مبادرة "الوفاق ووحدة الدم"، لوقف الاشتباكات في مخيم جنين.