قطر تعلن موعد بدء وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية ،صباح اليوم السبت، عن موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ،ماجد الانصاري، أنه وبعد التوافق بين الأطراف والوسطاء بين أطراف الاتفاق والوسطاء، سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح يوم الأحد ١٩ يناير بالتوقيت المحلي في غزة.

واضاف " نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.

ويقضي الاتفاق في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما، بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.