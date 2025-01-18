مصدر للرسالة: تحذير بشأن تداول قوائم أسماء الأسرى من الاعلام (الإسرائيلي)

حذر مصدر بدائرة اعلام الشهداء والأسرى بحركة حماس، من تداول الاحتلال لقوائم تتضمن أسماء أسرى فلسطينيين؛ دون اكتراث بحالة ذويهم.

وفي إطار متابعة مجريات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوائم تتضمن أسماء أسرى فلسطينيين قد يشملهم التبادل، وذلك دون أي اكتراث بحالة ذوي الأسرى الفلسطينيين الذين يتابعون بقلق بالغ كل تفاصيل الصفقة لحظة بلحظة.

وأكد مصدر بقسم إعلام الأسرى والجرحى في حركة حماس لـ"الرسالة نت"، أن هذا الأسلوب العنصري الذي اعتادت عليه سلطات الاحتلال في مثل هذه المحطات، يهدف إلى خلط الأوراق وعدم إعطاء صورة واضحة لعوائل الأسرى الذين ينتظرون بفارغ الصبر لقاء أبنائهم.

وأشار المصدر إلى أن الأسماء المنشورة من قبل الاحتلال لا تعني بالضرورة الإفراج عن جميع المدرجين فيها، حيث أن الأمر مرهون بعدد الأسرى الأحياء الذين ستفرج عنهم المقاومة الفلسطينية. كما لفت إلى أن الاحتلال ينشر قوائم الأسرى المرشحين للتحرير في المرحلة الأولى دون توضيح أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بعدد الأسرى الذين ستطلقهم المقاومة.

وأضاف المصدر: "ليس كل اسم تم نشره من قبل الاحتلال سيتم الإفراج عنه بشكل مؤكد، لذا وجب التنويه وتوضيح ذلك للجمهور، وخاصة لعوائل الأسرى التي تتحرق شوقاً لرؤية أبنائها."

هذا ويأتي هذا الإجراء في إطار التكتيكات الإعلامية التي تستخدمها سلطات الاحتلال لخلق حالة من الارتباك وعدم اليقين لدى عوائل الأسرى والمتابعين للقضية، في وقت تشهد فيه الأوضاع توتراً متصاعداً على خلفية المفاوضات الجارية.

يذكر أن قضية الأسرى الفلسطينيين تظل واحدة من أبرز القضايا الإنسانية التي تلقى اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، وسط مطالبات متزايدة بضرورة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.