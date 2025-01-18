أبو واصل للرسالة: الصفقة تضم الكل الوطني والجغرافيا الفلسطينية وأسرى عرب

قال قدري أبو واصل مسؤول لجنة الأسرى في اللجنة العربية لفلسطينيي الداخل المحتل 48، إنّ صفقة الأسرى المبرمة بين المقاومة والاحتلال "تضم الكل الوطني الفلسطيني بمختلف أطيافهم وفصائلهم؛ والجغرافيا الفلسطينية بمختلف مواقعها في الداخل والضفة وغزة والقدس".

ووصف أبو واصل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الصفقة بـ"الإنجاز التاريخي المشرف لشعبنا الفلسطيني".

وأضاف :" هي أيضا تشمل أسرى عرب من الأردن ولبنان ودول أخرى؛ وهي لم تستثن الذين وقفوا مع القضية الفلسطينية من أشقائهم العرب".

وأكدّ أبو واصل أن قوائم الأسماء التي نشرتها ما تسمى بوزارة العدل الإسرائيلية، "تشمل أسرى من الداخل المحتل".

وبين أنّ هذه القائمة لم تخلوا من محاولات إسرائيلية للتلاعب في الأسماء؛ "تضمنت أسماء اسرى افرج عنهم؛ لكنّ في المحصلة الصفقة كانت شاملة ومتكاملة، وهي الأضخم من حيث العدد في تاريخ الصفقات منذ عقود طويلة".