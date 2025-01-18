الجهاد للرسالة: الصفقة شملت مختلف ألوان الطيف الفلسطيني

أكد إحسان عطايا، رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الصفقة التي تم التوصل إليها لم تقتصر على لون فلسطيني واحد، بل شملت مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، وذلك من منطلق وطني بحت، وتعبيرًا عما تتمتع به قيادة المقاومة من مسؤولية وطنية عالية.

وقال عطايا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أيام يؤكد عجز العدو الصهيوني وفشله في تحقيق أهدافه الرئيسة من حربه على غزة.

وتابع قائلاً: "لم يعد هناك مجال للشك بأن العدو فشل في تحقيق أهدافه المعلنة، والتي شملت كسر إرادة الشعب الفلسطيني، واستعادة أسرى الحرب بالقوة، والقضاء على المقاومة."

وأضاف عطايا: "ما جعل العدو مضطرًا للخضوع لمطالب المقاومة الفلسطينية والتفاوض غير المباشر حول وقف العدوان الهمجي على غزة وإجراء صفقة التبادل."

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الوطني لم يكن ليتحقق لولا فضل الله أولاً، ثم شجاعة المقاومين الذين استنزفوا جيش العدو وكبدوه خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، ما أربك قادته وأفشل مخططاتهم.

وأكد عطايا على دور الشعب الفلسطيني الفريد في الصمود والتضحية، قائلاً: "شعبنا العظيم قدم نموذجًا أسطوريًا في الصبر والصمود، رغم التدمير الهائل والحصار الخانق والمعاناة الشديدة. لم تُكسر إرادته، وظل متجذرًا في أرضه، مؤكدًا أنه شعب مقاوم بامتياز."

وتطرق عطايا إلى دور جبهات الإسناد العسكري، بدءًا من المقاومة في لبنان، مرورًا بالفصائل العراقية، ووصولاً إلى اليمن، دون إغفال دور إيران الداعم للمقاومة فلسطينيًا ودبلوماسيًا. وقال: "نقدر التضحيات الجسيمة التي قدمتها جبهات الإسناد، والتي ساهمت في خوض هذه المعركة المشرفة ضد أعداء أمتنا."

وعلى صعيد الضفة الغربية، أكد عطايا أن مخططات العدو لن تنجح بوجود كتائب المقاومة الفلسطينية الباسلة، التي تواجه جيش الاحتلال وأدواته الاستيطانية والأمنية. وأشار إلى نموذج مخيم جنين وكتيبته كمثال على صمود المقاومة رغم كل محاولات القمع.

واختتم عطايا بالقول: "نحن على يقين بأن مؤامرات العدو في الضفة الغربية ستفشل، كما فشلت سابقاتها، بفضل وحدة شعبنا الفلسطيني وقناعته بأن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين."