الحكومة في غزة تعلن خطة لعودة الحياة بعد وقف إطلاق النار

صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيان يفيد بأن الحكومة الفلسطينية انتهت من وضع خطة شاملة للتعامل مع قرار وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد. الخطة تتضمن إجراءات ميدانية عاجلة تهدف إلى ضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى المناطق المتضررة، مع تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وبحسب البيان، تم تشكيل فرق حكومية متخصصة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة تنفيذ الخطة ميدانيًا. وتشمل هذه الفرق عناصر من الشرطة الفلسطينية والبلديات، حيث ستتولى الشرطة حفظ الأمن والنظام في كافة المحافظات، بينما ستقوم البلديات بإعادة فتح الشوارع وتنظيف المناطق المتضررة وتأهيل البنية التحتية، بما في ذلك تمديد شبكات المياه.

كما ذكر البيان أن الوزارات الأخرى المعنية ستتعاون بشكل وثيق لضمان تطبيق كافة الإجراءات الضرورية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.