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حماس تتبنى عملية تل أبيب وتؤكد: الرد على المجازر الصهيونية مستمر حتى دحر الاحتلال

عملية تل أبيب
عملية تل أبيب

الرسالة نت

تبنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية البطولية التي وقعت في وسط تل أبيب، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين. وأكدت الحركة أن هذه العملية تأتي ردًا طبيعيًا على المجازر الصهيونية، مشيرة إلى أن ضربات المقاومة ستستمر حتى رحيل الاحتلال وتحرير كامل تراب فلسطين.

وفي بيان رسمي لها، نعت حركة حماس الشهيد المجاهد صلاح يحيى (19 عامًا) من مدينة طولكرم، الذي نفذ العملية بطعن مجموعة من المستوطنين في أحد شوارع تل أبيب. وأكدت الحركة أن الشهيد يحيى يمثل نموذجًا حيًا لأبطال الشعب الفلسطيني الذين يتمسكون بخيار المقاومة لإنهاء الاحتلال وصد المستوطنين.

كما شددت حماس على أن هذه العملية تأتي بالتزامن مع الانتصار الكبير لشعب فلسطين في صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن نبض الضفة الغربية سيبقى مشتعلاً في وجه الاحتلال والمستوطنين.

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