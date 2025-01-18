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القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتين ضد أهداف (إسرائيلية) في أم الرشراش

القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتين عسكريتين ضد أهداف (إسرائيلية) في أم الرشراش
القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتين عسكريتين ضد أهداف (إسرائيلية) في أم الرشراش

الرسالة نت

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عبر بيان رسمي، عن تنفيذ قوتها الصاروخية عمليتين عسكريتين ناجحتين استهدفتا هدفين حيويين تابعين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح البيان أن العملية الأولى تمت باستخدام صاروخ بالستي من نوع "ذو الفقار"، بينما تم تنفيذ العملية الثانية بصاروخ مجنح. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله.

كما جددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها على وقوفها الثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرة إلى التنسيق المستمر معها للتعامل مع أي خروقات أو تصعيد عسكري قد يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

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