8 شهداء في خرق (إسرائيلي) لوقف إطلاق النار

أعلنت مصادر رسمية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ لحظة إعلان وسريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سجلت 8 شهداء حتى الساعة 09:30 صباحاً من يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025.

وتوزعت الحصيلة بين 5 شهداء في مدينة غزة و3 شهداء في مدينة الشمال، فيما أصيب أكثر من 25 شخصاً بجروح نتيجة الخروقات الإسرائيلية المستمرة.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن عمليات القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع لم تتوقف رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار، مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وأكد بصل في تصريحات له أن الفرق الطبية تتواصل في تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، داعياً إلى ضرورة تعزيز الجهود لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ووقف الهجمات على