الصليب للرسالة: بدء التحضيرات لعملية إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) اليوم عن بدء التحضيرات لتنفيذ عملية إنسانية دقيقة تشمل إطلاق سراح رهائن ومعتقلين، وتسهيل نقلهم، بالإضافة إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. جاء ذلك بناءً على اتفاق تم التوصل إليه بين الأطراف المعنية.

وأكد المتحدث باسم اللجنة الدولية هشام مهنا أن هذه العملية تأتي في ظل أوقات مشحونة بالعواطف، مع التركيز على إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق بأكبر قدر ممكن من الأمان والكفاءة. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق لم شمل الأسر، وإيصال الدعم الإنساني الحيوي إلى المدنيين في غزة.

وأضاف مهنا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن هذا الاتفاق يمثل بداية جديدة، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لجميع الأطراف. ومع ذلك، لفت إلى أن الاحتياجات الإنسانية الهائلة ستستمر حتى بعد انتهاء هذه العملية، مما يتطلب الالتزام بالتعاون لتلبية تلك الاحتياجات.

وتشمل التحضيرات الجارية جميع الجوانب اللوجستية، بما في ذلك زيادة عدد الطواقم، وتوزيع الإمدادات، ورفع جهوزية الفرق الطبية والأمنية التي ستستقبل الأشخاص المفرج عنهم. وأكد المتحدث أن الوضع الحالي يختلف بشكل كبير عن عملية الإطلاق الأولى التي استمرت أسبوعًا واحدًا فقط قبل 15 شهرًا، معترفًا بالتحديات المحتملة التي قد تواجه العملية.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التام لتطبيق جميع الإجراءات الضرورية لضمان نجاح العملية، وتحقيق بنود الاتفاق الذي سيسهم في لم شمل الأسر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجينش في غزة.

يُذكر أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتخفيف معاناة المدنيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.