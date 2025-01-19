الطواقم الأمنية والبلدية تنتشر بأرجاء القطاع بعد سريان وقت التهدئة

انتشرت طواقم أجهزة وزارة الداخلية الشرطية والأمنية بقطاع غزة، في أرجاء القطاع؛ فور دخول سريان وقت التهدئة صباح اليوم السبت.

ورصد مراسلنا؛ انتشار أفراد الأجهزة الأمنية من الشرطة والمرور؛ إضافة الى الانتشار على الحواجز الرئيسية بمدينة خانيونس.

وأصدرت وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية بيانات متتابعة للمواطنين؛ في التعامل مع مرحلة انسحاب قوات الاحتلال.

ومع ساعات الصباح؛ انطلقت أيضا الآليات والمركبات التابعة للبلديات؛ بالانتشار في محافظتي خانيونس ورفح.

وبدأت الوزارات المختصة في الانتشار في مختلف المواقع التي تتعلق بإدارة العلاقة مع الجمهور.

يأتي ذلك الانتشار بعد 16 شهرا من حرب إبادة، وقف على رأس أهدافها القضاء على الحكومة بغزة وأجهزتها الأمنية والشرطية والمحلية.

ووصف مراقبون إسرائيليون انتشار هذه الأجهزة؛ بالتعبير الصارخ عن هزيمة الاحتلال في تحقيق أهدافه بغزة.

وعلق الكاتب الإسرائيلي نوعم أمير، "كيف يمكن أنه بعد سنة وثلاثة أشهر لا تزال هناك مركبات عسكرية "جيب" لحماس في القطاع؟ هذا هو بالضبط الفشل العسكري الإسرائيلي".