إيتمار بن غفير يقدم استقالته من حكومة الاحتلال

أعلن حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير استقالته اليوم، اعتراضًا على اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس، والذي يتضمن استعادة الرهائن من قطاع غزة.

وبحسب التقارير العبرية، فإن بن غفير كان قد هدد في وقت سابق بالانسحاب من الحكومة وسحب حزبه "عوتسماه يهوديت" إذا تم المصادقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس بوساطة دولية.

الوزير اليميني المتطرف يعتبر الاتفاق غير مقبول، خصوصاً في ظل ما وصفه بتنازلات من الجانب الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، كشفت القناة 13 العبرية عن الخليفة المحتمل لبن غفير في حال قدم استقالته بالفعل. وأفادت بأن وزير الزراعة آفي ديختر قد يشغل منصب بن غفير مؤقتاً، وذلك وفقاً لمصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.