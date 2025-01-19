(القسام) يقرر الإفراج عن ثلاثة أسيرات (إسرائيليات)

أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، عن الإفراج عن ثلاثة أسرى صهاينة كجزء من صفقة تبادل الأسرى تحت مسمى #صفقة_طوفان_الأقصى.

وجاء في التغريدة التي نشرها أبو عبيدة عبر قناته على تطبيق "تليجرام" أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وهم:

1. **رومي جونين** (24 عامًا)

2. **إميلي دماري** (28 عامًا)

3. **دورون شطنبر خير** (31 عامًا)

وأكد الناطق باسم كتائب القسام أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ بنود صفقة تبادل الأسرى، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول الشروط أو الأطراف الأخرى المشاركة في الصفقة.

يذكر أن هذا الإعلان يأتي في سياق التطورات المتعلقة بملف الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي يشهد تفاعلات متكررة في ظل التوترات المستمرة بين الجانبين.