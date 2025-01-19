خاص||شقيق الشهيد الجازي: الصفقة انتصار لغزة والأردن وللعروبة جميعا

وصف شادي شقيق الشهيد المجاهد ماهر الجازي صفقة الأسرى بأنها انتصار لصمود شعبنا الفلسطيني في غزة وللأردن ولكل أمتنا العربية.

وقال الجازي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "إن فرحة غزة هي فرحة ماهر؛ كما كان حزنهم حزنه؛ وهي انتصار لدمائه الطاهرة؛ ولشعبنا الأردني؛ الذي يفرح بكامله لأجل فرح غزة".

وأضاف الجازي: "اليوم تكتب غزة تاريخًا جديدًا لكل العرب؛ وترسم بدماء أبنائها عناوين الكرامة والمجد؛ وهي بهذه الصفقة تسجل هزيمة جديدة في مرمى هذا المحتل الذي أراد كسرها في بداية العدوان".

وأوضح أن إطلاق سراح الأسرى الأردنيين في هذه الصفقة هو وفاء لدماء ماهر ولإخوانه الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة غزة.

وتابع الجازي: "المقاومة كانت ولا تزال وفية لشعبها وأمتها؛ وستظل كذلك حتى تحقق وعدها بنصرة قضيتها".

وخلال حرب الإبادة الأخيرة، برزت عدة عمليات فدائية نفذها شبان أردنيون، من أبرز هذه العمليات:

- عملية معبر الكرامة (8 سبتمبر 2024): نفذها العسكري الأردني المتقاعد ماهر ذياب الجازي، حيث تسلل إلى الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين وأطلق النار، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإسرائيليين قبل أن يستشهد خلال الاشتباك.

- عملية البحر الميت (18 أكتوبر 2024): قام الشابان الأردنيان حسام أبو غزالة وعامر قواس بالتسلل عبر الحدود الأردنية، ونفذا عملية فدائية أسفرت عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين قبل أن يستشهدا.