عشائر الأردن للرسالة: شكرا للمقاومة التي رفعت رؤوسنا عاليا وجعلتنا نعتز بعروبتنا

وجه كبير وجهاء عشائر الأردن الشيخ طراد الفايز؛ التحية للمقاومة الفلسطينية على ما أسماه بـ"الانتصار العظيم ضد الطغمة الفاسدة الغاشمة العنصرية".

وقال الفايز في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "أقول للمقاومة شكرا؛ لأنكم رفعتم رؤوسنا عاليا؛ وجعلتمونا نفتخر ونعتز بعروبتنا"، مضيفا: "اليوم نعتز بالعروبة؛ لأنّ المقاومة انتصرت".

وأضاف: "هذا نصر صنعه الشهداء بدمائهم والغزيون بصبرهم وتضحياتهم؛ وكل الذين كانوا معهم سندا وعضدا".

وتابع الفايز: "شكرا للشهداء الذين صنعوا هذا الانتصار وعلى رأسهم القادة الأبرار إسماعيل هنية ويحيى السنوار".

وخلال حرب الإبادة الأخيرة، برزت عدة عمليات فدائية نفذها شبان أردنيون، من أبرز هذه العمليات:

- عملية معبر الكرامة (8 سبتمبر 2024): نفذها العسكري الأردني المتقاعد ماهر ذياب الجازي، حيث تسلل إلى الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين وأطلق النار، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإسرائيليين قبل أن يستشهد خلال الاشتباك.

- عملية البحر الميت (18 أكتوبر 2024): قام الشابان الأردنيان حسام أبو غزالة وعامر قواس بالتسلل عبر الحدود الأردنية، ونفذا عملية فدائية أسفرت عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين قبل أن يستشهدا.