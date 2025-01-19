الأسرى الأردنيون للرسالة: المقاومة تفرض شروطها وتسطر ملحمة بطولية

أكد الأسير الأردني المحرر مازن ملصة، عضو اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، على دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الجارية، مشيدًا بثباتها على الشروط الوطنية الفلسطينية لتحقيق الصفقة.

وأشار ملصة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إلى أن المقاومة تسطر أروع ملاحم البطولة والتضحية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق شروط أساسية لإنجاز الصفقة، منها وقف الحرب والعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين والمهجرين، وإعادة إعمار القطاع.

كما أشاد بموقف المقاومة الذي يتمثل في الثبات على المعايير الوطنية في اختيار الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، مع التركيز على الأولويات المتفق عليها وطنيًا، مثل الأسيرات، والأسرى الأطفال، والمرضى، والمؤبدين، والأسرى القدامى.

ووجه ملصة تحية خاصة للمقاومة لإدراج أسماء الأسرى الأردنيين ضمن مطالب صفقة التبادل، داعيًا الحكومة الأردنية إلى العمل على كشف مصير المفقودين والإفراج عن الأسرى الأردنيين الأبطال، الذين ساروا على درب أجدادهم العظماء مثل كايد مفلح عبيدات ومشهور حديثة الجازي.

وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الأردنية على دعم مطالب المقاومة في صفقة التبادل، والتنسيق مع قيادتها، معتبرًا ذلك واجبًا قوميًا ودينيًا وإنسانيًا. كما دعا الحكومات العربية والإسلامية إلى قطع كل أشكال العلاقات والتطبيع مع "إسرائيل"، ودعم المقاومة وأهل غزة بكل أنواع الدعم لتحقيق العزة والكرامة للأمة.

وترحم ملصة على القادة الشهداء الذين قدموا أرواحهم في معركة طوفان الأقصى، وعلى رأسهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري، معتبرًا أن تضحياتهم وشهداء شعبنا الأبطال كانت من أجل تحرير الأقصى والأسرى، وتحقيق الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وأكد أن شعب غزة ضحى بكل ما يملك في معركة طوفان الأقصى، داعيًا إلى مواصلة النضال حتى تحرير كل الأسرى والأسيرات، وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.