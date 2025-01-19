الدقران: أكثر من 25 ألف مصاب ومريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة

قال خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع: "إن جيش الاحتلال تعمّد خلال حرب الإبادة استهداف المنظومة الصحية بشكل مباشر في غزة."

وأضاف الدقران في حديث لـ"الرسالة" أنه بعد مرور 470 يومًا من حرب الإبادة على أبناء شعبنا في غزة، والتي ارتكب خلالها الاحتلال أبشع المجازر، فإننا بحاجة ماسة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع بشكل عاجل.

وأوضح، أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى تشغيل جميع المستشفيات والمرافق الصحية، وكذلك إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل إعادة تشغيلها، لتقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب للفلسطينيين في جميع المحافظات."

وأشار الدقران إلى أن معظم سكان قطاع غزة يسكنون في خيام لا تصلح للسكن، وفي بيئة غير صحية، مما يثير مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين والنازحين في جميع محافظات القطاع.

وشدد على أن وزارة الصحة بحاجة ماسة إلى تشغيل الطواقم الطبية والصحية، خاصة بعد تعمّد الاحتلال قتل 1060 من الكوادر الطبية، وإصابة أكثر من 3 آلاف، واعتقال 400 شخص من الأطباء والممرضين والطواقم الصحية.

ودعا الدقران إلى سرعة إدخال المستلزمات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة، وإرسال المستشفيات الميدانية، مؤكدًا أن هناك أكثر من 25 ألف مصاب ومريض بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية (الإسرائيلية) المدمرّة على قطاع غزة، أكثر من 46 ألف شهيد فلسطيني، وإصابة أكثر من 110 آلاف آخرين، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألفًا ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض.