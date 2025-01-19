القوى الفلسطينية تؤكد دعم الوحدة واعمار غزة

عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عصر أمس السبت، اجتماعًا هامًا ناقشت خلاله التطورات السياسية والميدانية في أعقاب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأصدرت اللجنة بيانًا تضمن عدة نقاط رئيسية، أكدت فيها على دعمها لشعبنا الصابر وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإعمار القطاع.

وجهت اللجنة تحية خاصة لجماهير شعبنا الصابر الذي تحمل الألم والمعاناة خلال الحرب، وقدم التضحيات الجسيمة من دماء وأرواح أبنائه وبناته. وأكدت على تقديرها لصبر وثبات الشعب الفلسطيني، معربة عن أملها في تحقيق الحرية والتحرير في المستقبل القريب.

ترحمت اللجنة على أرواح الشهداء الأبرار، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة على ضرورة العمل من أجل تحرير جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.

دعت اللجنة إلى بذل كل الجهود لتضميد جراحات الشعب الفلسطيني، وتوفير الإغاثة والإيواء للمتضررين، خاصة العائدين إلى بيوتهم بعد الحرب. وأكدت على أهمية استنفار جميع الفعاليات لتقديم الدعم اللازم لأهلنا في هذه المرحلة الصعبة.

شدّدت اللجنة على ضرورة تحقيق الأمن وحماية الجبهة الداخلية، مع التأكيد على محاسبة ومعاقبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني خلال فترة الحرب. كما دعمت الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في إجراءاتها لتعزيز الأمن، ودعت المواطنين إلى التعاون معها لتحقيق المصالح الوطنية.

وجهت اللجنة الشكر إلى الدول العربية التي قدمت الدعم لشعبنا، خاصة مصر وقطر والإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر. ودعت الدول العربية والإسلامية إلى استمرار دعمها لإعمار قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية فتح معبر رفح لسفر المرضى والجرحى والحالات الإنسانية الطارئة.

أكدت اللجنة على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العليا على الاعتبارات الحزبية الضيقة. ودعت إلى بناء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات.

اختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار انعقادها لمتابعة الشأن الوطني والاجتماعي وكافة المستجدات السياسية، معربة عن أملها في تحقيق الحرية لأسرى شعبنا الأبطال والشفاء لجرحانا الميامين.