هيئة الأسرى: قوائم المحررين وطنية وشاملة لكل الفصائل

أكدّ حسن عبد ربه مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ أن قوائم الأسرى التي يتم تداولها؛ والتي وضعت على موقع وزارة العدل "الإسرائيلية"؛ هي من كافة الفصائل وتعبر عن النسيج الوطني المختلف في الحركة الأسيرة.

وقال عبد ربه في تصريح صحفي، أن هذه الصفقة تضم الجميع؛ بما فيهم مدنيين لا علاقة لهم بالانتماء السياسي الفصائلي؛ لافتًا إلى أن أكثر من نصف أسماء الذين تحرروا في الصفقة السابقة كانوا من حركة فتح.

وأوضح أن الصفقة تشمل في مرحلتها الأولى تحرير 290أسيرا من المحكومين بالمؤبد؛ وتشمل أيضا الأطفال والنساء جميعا وعددهم 95 شخصا؛ بينهم 87 أسيرة.

ولفت عبد ربه إلى أن الصفقة تتضمن كذلك الافراج عن ألف أسير مدني من المعتقلين إداريا ومن أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان من المدنيين.

وبين أن الصفقة اذا تمت بمراحلها الثلاث؛ ستكون الأكبر من حيث الحجم؛ منذ عقود طويلة.

وأكدّ عبد ربه أنّ هذه الصفقة التي جاءت في أعقاب عشرات الآلاف من الشهداء؛ تعبر عن تمسك شعبنا بالحياة والحرية؛ مبينا أن ابعاد الأسرى هي جريمة وفق اعراف القانون الدولي الذي يصر الاحتلال على امتهانه.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال في المرحلة الثالثة والنهائية من الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى صباح غدٍ الأحد.