كريم يونس: الصفقة المرتقبة كبيرة وتمثل نصرا لشعبنا

وصف عميد الأسرى المحررين وعضو اللجنة المركزية بحركة فتح كريم يونس؛ الصفقة المرتقبة؛ بأنها كبيرة وتمثل نصرا لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف يونس في تصريح صحفي، أن هذه الصفقة هي فرح لكل عائلة أسير سيحرر؛ وتمثل مسارا مبهجا لرفاق الدرب؛ ونتقدم لهم جميعا بالتهنئة على هذه الحرية.

وأكدّ ضرورة فرض إرادة شعبنا الفلسطيني في أن تشمل أسرى من الداخل المحتل؛ في ظل رفض حكومات الاحتلال المتعاقبة ادراج أسرى الداخل من الصفقة.

وأوضح يونس أنّ الموقف الإسرائيلي المعروف يؤمل أن يواجه بصبر وضغط.

وأشار إلى أنّ الأسرى يعانون في ظروف استثنائية وغير مسبوقة في سجون الاحتلال؛ "هؤلاء يحق لهم أن يروا النور؛ خاصة بعدما وقف العالم متفرجا على معاناتهم".

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 552 شهيدًا فلسطينيًا، منهم 256 في مقابر الأرقام و296 في الثلاجات منذ استئناف سياسة الاحتجاز عام 2015.